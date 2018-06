Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - Positivi i principali listini asiatici dopo il finale poco mosso di ieri di Wall Street. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,44% a 22.638 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,16% a 1.777.



Piatte le borse cinesi con Shanghai che lima lo 0,06% e Shenzhen lo 0,08%.



In rialzo anche Hong Kong (+0,51%), Seoul (+0,25%) e Taiwan (+0,92%).



Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,54%) e Bangkok (+0,45%) mentre Singapore risulta in calo (-0,41%) assieme a Jakarta (-0,06%).



Segno più per Mumbai (+0,45%) e Sidney (+0,47%).

