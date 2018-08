Borse asiatiche in rialzo su calo del dollaro

(Teleborsa) - Domina il segno più sui principali listini asiatici. Ad influire sul risultato positivo, il calo del dollaro dopo le nuove critiche rivolte dal Presidente USA Donald Trump alla politica monetaria portata avanti dalla Federal Reserve.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,25% a 22,255 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,26%.



Buon rialzo per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna l'1,16%, mentre Shenzhen sale dell'1,15%.



In rialzo anche Hong Kong (0,99%), Seoul (1,02%) e Taiwan (0,87%).



Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (0,21%), Jakarta (0,72%) e Singapore (0,05%). In rosso solo Bangkok (-0,60%) e Mumbai (-0,02%).

