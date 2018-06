Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street

(Teleborsa) - In prevalenza positivi i principali indici azionari orientali, seguendo la scia al rialzo lasciata ieri da Wall Street.



Bene l'indice Nikkei della borsa di Tokyo, che ha archiviato gli scambi con un rialzo dello 0,87% a 22.823 punti. Il Topix guadagna lo 0,64% a 1.789 punti.



Limature per le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,12% e Shenzhen un -0,49%. In denaro Hong Kong (+0,57%).



Tra le altre piazze asiatiche sorridono Kuala Lumpur (+1,05%) Taiwan (+0,45%), Bangkok (+0,27%), Seoul (+0,71%) e Jakarta (+0,38%). Ferma al palo Singapore (-0,06%).



Mumbai avanza dello 0,94% e Sidney dello 0,52%.

