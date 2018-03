Borse asiatiche in rimonta dopo un avvio in rosso

(Teleborsa) - Prevale il segno più tra le principali Borse asiatiche, che rimbalzano dopo un avvio negativo grazie ai segnali di distensione dal fronte geopolitico.



Dopo lo storico incontro a Pechino tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il Presidente cinese Xi Jinping, secondo indiscrezioni di stampa il Giappone avrebbe chiesto un faccia a faccia tra Kim e il Premier nipponico Shinzo Abe. Intanto si continua a parlare di un possibile summit tra Kim Jong Un e il Presidente USA Donald Trump.



Questi segnali di distensione hanno allentato le tensioni sullo yen, che ha smesso di apprezzarsi sul dollaro favorendo i grandi titoli esportatori nipponici e, in generale, la Borsa di Tokyo dove il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,42% a 21.120 punti, mentre il Topix ha annullato i ribassi chiudendo sui livelli della vigilia a 1.700 punti.



Segno più per le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,78%, Shenzhen dello 0,57%. In lieve rialzo Hong Kong +0,19%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore guadagna l'1%. In rosso Jakarta, che cede mezzo punto percentuale. Limature per Bangkok -0,35%, piatta Kuala Lumpur.



Indietreggiano Mumbay -0,69% e Sydney -0,51%.

