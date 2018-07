Borse asiatiche in rosso. Focus sui dazi USA

(Teleborsa) - Altra giornata negativa per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dei primi dazi americani su 34 miliardi di dollari di importazioni cinesi.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,78% a 21.546,99 punti, mentre il Topix arretra dell'1,01% a 1.676,20 punti. Debole Seoul che cede lo 0,45%.



Più sacrificate le borse cinesi con Shanghai che arretra dello 0,64%, mentre Shenzhen cede l'1,24% e Taiwan l'1,03%.



Sono in rosso anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,89%, mentre Singapore segna un -0,01%, Bangkok un -1,32%, Kuala Lampur un -0,04% e Jakarta un -0,35%.



Stabile Mumbay (-0,14%). In controtrend Sydney +0,47%.

