Borse asiatiche sotto la paritÃ 

(Teleborsa) - Prevale il segno meno nei principali listini asiatici. A pesare le rinnovate tensioni geopolitiche, con l'uscita annunciata ieri dal presidente americano Trump dall'accordo sul nucleare con l'Iran, confermando le sanzioni al paese asiatico. Mercati cauti anche negli USA, con Wall Street che ha chiuso ieri 8 aprile poco mossa. Sul fronte macro sotto le attese il leading indicator in Giappone.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,44% a 22,408 punti, mentre il paniere Topix ha perso lo 0,34%.



In forte ribasso le borse cinesi con Shanghai che segna -0,38%, mentre Shenzhen perde lo 0,44%.



In linea con la parità Hong Kong (-0,07%), lieve rialzo per Taiwan (+0,11%) e Mumbai (+0,09%).



Segno meno anche per Seoul (-0,24%) e Bangkok (-0,35%).



Tra le altre piazze asiatiche sorridono Kuala Lumpur (+1,01%), Singapore (+0,20%) e Jakarta (+0,79%).

