Borse asiatiche sotto la paritÃ . Tokyo chiusa per festivitÃ 

(Teleborsa) - Domina il segno meno tra gli indici azionari asiatici, che seguono la scia ribassista lasciata ieri da Wall Street. A pesare sul risultato negativo la riunione (conclusa ieri 2 maggio) della Federal Reserve, che ha lasciato invariati i tassi lasciando intravedere un rialzo futuro.



Bene le Borse cinesi, mentre si attende l'incontro di oggi 3 maggio tra una delegazione americana e il governo di Pechino riguardo le relazioni commerciali tra i due Paesi. Chiusa per festività Tokyo che riaprirà dopo il weekend.



Segno più per Shanghai che segna un rialzo dello 0,51%, mentre Shenzhen avanza dello 0,85%.



In calo Seoul che perde lo 0,73%. Male anche Hong Kong (-1,38%) e Taiwan (-0,99%).



Tra le altre piazze asiatiche crollo per Jakarta (-2,37%) e Singapore (-1,44%). Sottotono Bangkok (-0,11%). Lieve rialzo per Kuala Lumpur (+0,22%).

