Borse europee ancora in ostaggio della cautela

(Teleborsa) - Piazza Affari continua la settimana senza slancio come il resto delle borse europee.



Nelle sale operative si respira aria di festività per l'imminente chiusura di domani 1° maggio. Nessuno spunto nemmeno da Tokyo rimasta chiusa insieme alle borse cinesi, mentre continua il dibattito sui dazi, con Londra, Parigi e Berlino che ammoniscono gli Stati Uniti sul fatto che l'UE non resterà a guardare.



Intanto in Italia, la situazione politica non riesce ad uscire dalla fase di stallo con la formazione di un nuovo Governo che sembra essere sempre più difficile. Ne è consapevole anche Standard & Poor's che ha confermato il rating dell'Italia a BBB, con outlook stabile ma lancia l'allarme per i rischi rappresentati dall'incertezza politica del Paese e dal debito pubblico elevato.



Occhi puntati oltreoceano dove oggi saranno svelato i redditi e le spese personali di marzo, il PMI di Chicago, la vendita di case in corso di marzo e l'indice Fed di Dallas del mese di aprile.



Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,07% e continua a trattare a 67,37 dollari per barile.



Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%). Giornata moderatamente positiva per Londra che sale di un frazionale +0,5%. Seduta senza slancio per Parigi che riflette un moderato aumento dello 0,20%.



Senza verve la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che sale dello 0,14%. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share che avanza dello 0,20% Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,7%).



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Materie prime (+4,18%), Viaggi e intrattenimento (+1,65%) e Costruzioni (+1,40%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Automotive (-0,91%) e Tecnologico (-0,52%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Tenaris che vanta un incremento del 4,21%.



Sostenuta Leonardo con un discreto guadagno dell'1,60%.



Buoni spunti su Poste Italiane che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%.



Ben impostata UnipolSai che mostra un incremento dell'1,22%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler che ottiene -1,53%.



Sottotono STMicroelectronics che mostra una limatura dello 0,77%.



Dimessa Ferrari che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Salini Impregilo (+6,53%) che valuta alternative strategiche per divisione statunitense Plants & Paving di Lane. Bene il calcio quotato dopo gli ottimi risultati sportivi del weekend che si riflettono in un andamento positivo sui mercati Juventus sale del 4,70%. Bene anche S.S. Lazio che viaggia in rialzo del 3,13%. Viaggia sugli scudi A.S. Roma.



In salita Anima Holding (+2,39%) e Tod's (+1,93%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Sias che ottiene -3,08%.



Vendite su Technogym che registra un ribasso dell'1,57%.



Seduta negativa per ASTM, che mostra una perdita dell'1,51%.



Fiacca OVS, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.







