Borse europee caute, Milano debole

Borse europee deboli, che insieme a Piazza Affari seguono la scia negativa lasciata da Wall Street.



Nessuna sorpresa dalla Federal Reserve. Come previsto, la Banca Centrale Americana ha lasciato i tassi fermi tra l'1,5-1,75% ma prevede un "ulteriore rialzo graduale".



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,197. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.304,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 67,82 dollari per barile.



Tra i listini europei ferma Francoforte che segna un quasi nulla di fatto con un -0,23%. Trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia. Sotto la linea di parità Parigi che mostra un calo dello 0,31%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari che avvia la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che scivola dello 0,23%.Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che si viaggia con un -0,20%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Telecom Italia che alla vigilia dell'assemblea degli azionisti che si terrà domani 4 maggio, avanza di un discreto +1,05%



Tonica Tenaris che avanza dello 0,90%. Tira il fiato Brembo dopo la corsa di ieri 2 maggio.Rimane ai nastri di partenza FCA dopo che ieri il colosso automobilistico ha annunciato un aprile in calo per le vendite in Italia.



I più forti ribassi, invece, si abbattono su Moncler che avvia la seduta con -2,63%.



In calo Prysmian che mostra una caduta del 2,40%.



In retromarcia Ferrari che mostra una perdita dell'1,51%.



Debole STMicroelectronics che registra una flessione dello 0,18%, dopo la corsa di ieri 2 maggio quando ha beneficiato dei buoni conti di Apple.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,06%), Piaggio (+0,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo che avvia le contrattazioni a -3,31%.





