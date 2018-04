Borse europee deboli. A Milano corre Tim

Borse europee deboli in scia ai rinnovati timori per una guerra commerciale dopo l'annuncio degli Stati Uniti dell'intenzione di imporre altri dazi sui prodotti cinesi.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a 128 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari all'1,80%.



Tra i listini europee Francoforte, Londra e Parigi oscillano sui livelli di ieri.



Telecom Italia si conferma in gran rialzo dopo la decisione della Cdp di investire nella società. Le azioni della società telefonica, al centro di una battaglia per il controllo, balzano del 5,5% a 0,8416 euro, dopo la decisione dell'istituto controllato dal Tesoro di entrare nel capitale con una quota fino al 5% e lo scontro Vivendi-Elliott. Consistenti gli scambi con 201 milioni di pezzi passati di mano dopo che ieri il totale era stato di 162 milioni di azioni

scambiate.



In forte ribasso invece Prysmian, che lascia sul parterre il 3 punti percentuali. Pesante anche Cnh Industrial che cede il 3% su prese di profitto e in un comparto, quello automotive, in forte calo a livello europeo sui timori per una guerra commerciale.







