Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente, contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street. A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo datagate di Facebook ma anche della decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sulle auto a guida autonoma.



L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 64,65 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a 137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,86%.



Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte , che evidenzia un deciso ribasso dello 0,95%, debole Londra , che registra una flessione dello 0,26%, giù Parigi , che scende dello 0,98%.



Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,56%.



In luce sul listino milanese i comparti Immobiliare (+1,55%), Utility (+1,09%) e Sanitario (+0,87%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari i comparti Tecnologico (-4,52%), Automotive (-2,11%) e Materie prime (-1,73%).



Tengono i titoli difensivi come Terna , che mostra un rialzo del 2,04%. In luce Snam , con un ampio progresso dell'1,95%. Andamento positivo per A2A , che avanza di un discreto +1,19%. Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics -4,98% pienamente coinvolta dai cali dei tech. Sensibili perdite per Saipem , in calo del 2,64%. In apnea Fiat Chrysler , che arretra del 2,48%. Tonfo di Buzzi Unicem , che mostra una caduta del 2,02% in attesa dei conti.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IGD (+5,15%), Hera (+3,66%), Datalogic (+2,42%) e Amplifon (+2,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri -11,18% dopo i conti, il piano e la bocciatura di Kepler. Lettera su Banca Ifis , che registra un importante calo del 5,33%. Affonda Saras , con un ribasso del 4,08%. Crolla OVS , con una flessione del 3,14%.

