Borse europee in rosso. Milano limita le perdite in attesa di Fitch

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove statistiche rilevanti su PIL, inflazione e disoccupazione.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 69,71 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a 282 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,17%.



Tra le principali Borse europee vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,82%, dimessa Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,13%.



Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,60%.



Buona la performance dei comparti viaggi e intrattenimento (+1,27%), chimico (+1,22%) e materie prime (+1,03%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,76%), beni per la casa (-1,41%) e costruzioni (-1,11%) sono tra i più venduti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+1,94%), Tenaris (+1,06%), Prysmian (+0,95%) e A2A (+0,55%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia -3,35%. Tonfo di Pirelli, che mostra una caduta del 2,80%. Lettera su Moncler, che registra un importante calo del 2,56%. Sotto pressione Azimut, che accusa un calo dell'1,47%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+3,90%), FILA (+2,52%), SOL (+2,13%) e Rai Way (+1,21%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS -4,10%. Affonda Tod's, con un ribasso del 2,52%. Crolla Technogym, con una flessione del 2,51%. Vendite a piene mani su Salini Impregilo, che soffre un decremento del 2,43%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA