Borse europee in territorio positivo. Milano in testa

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,157. L'oro continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.273,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,41%.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,60% a quota 214 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,52%.



Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,62%, Londra mostra un ampio vantaggio dello 0,91% mentre i mercati Euronext (Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Portogallo) non hanno aperto per motivi tecnici.



A Piazza Affari, il FTSE MIB inizia la giornata con un aumento dello 0,96%, a 22.296 punti.



Si distinguono a Piazza Affari i settori bancario (+1,98%), telecomunicazioni (+0,98%) e assicurativo (+0,83%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo UBI Banca (+2,74%), Banco BPM (+2,67%), BPER (+2,55%) e Unicredit (+2,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo -6,48%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, doBank (+3,12%), El.En (+1,93%), Sias (+1,88%) e Technogym (+1,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credito Valtellinese -0,79%.

