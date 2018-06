Borse europee negative in avvio di settimana

(Teleborsa) - Inizia con il segno meno la settimana delle borse europee, dopo il finale in rosso di Tokyo sempre sui timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile a 1,164. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,27%. Giù il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,41 dollari per barile dopo l'accordo tra i paesi OPEC e non OPEC sulla produzione.



Lo Spread peggiora, toccando i 243 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,75%.



Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,64%, segno meno per Londra, che evidenzia un decremento dello 0,46%, giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,61%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,88% sul FTSE MIB.



A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista i comparti tecnologia (-1,49%), beni industriali (-1,19%) e bancario (-0,97%).



Tutte in calo le Blue Chip, con i più forti ribassi che si verificano su Prysmian -4,66% dopo il taglio delle stime. Offerta STMicroelectronics, con un decremento dell'1,96%. Si concentrano le vendite su Unipol, che soffre un calo dell'1,75%. Vendite su Mediobanca, che registra un ribasso dell'1,42%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+3,89%), Banca Farmafactoring (+1,75%), CIR (+1,55%) e Brunello Cucinelli (+1,05%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse -2,78%. Affonda OVS, con un ribasso del 2,39%. Seduta negativa per El.En, che mostra una perdita dell'1,79%. Sotto pressione Datalogic, che accusa un calo dell'1,44%.

