Borse europee nervose. A Milano vola TIM, giÃ¹ Atlantia

(Teleborsa) - Le Borse europee scalano le marce a metà seduta, complice l'andamento nervoso dei futures USA.



A prevalere sono nuovamente i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del Presidente statunitense Donald Trump, pronto a nuovi dazi soprattutto a discapito della Cina.



Da rilevare inoltre l'effetto scadenze tecniche sui derivati europei e statunitensi.



Vuota l'agenda macroeconomica del Vecchio Continente, fatta eccezione per i prezzi al consumo francesi, rivisti al rialzo.

Dagli Stati Uniti arriveranno invece i sussidi alla disoccupazione, il Philly Fed, i prezzi import/export, l'Empire State e l'indice NAHB.



Da rilevare che potrebbe prevalere una certa cautela da qui a mercoledì prossimo, quando la Federal Reserve potrebbe annunciare il primo rialzo dei tassi di interesse del 2018.



In focus il settore automobilistico dopo i positivi numeri sulle immatricolazioni di auto in Unione Europea, e quello bancario nel giorno in cui la Banca Centrale Europea ha pubblicato l'Addendum sugli NPL, giudicato "soft" dagli operatori.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA lima lo 0,15% mentre tra le commodities l' oro lascia sul parterre lo 0,31%, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 61,35 dollari per barile. Oggi l'AIE ha alzato le stime sulla domanda di oro nero.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2%.



Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità. Incolore Londra , che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, mentre Parigi negozia con un +0,11%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 22.461 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 24.743 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,27%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione si distingue Telecom Italia con un progresso del 2,35%. Elliott ha chiesto la sostituzione di 6 membri del CdA mentre secondo indiscrezioni Vivendi sarebbe propensa ad appoggiare la strategia che proporrà il fondo guidato da Paul Singer.



Andamento positivo per Leonardo , che avanza di un discreto +1,68% nel giorno della conference call sui risultati del 2017.



Ben comprate anche Generali Assicurazioni , che oggi ha annunciato un utile operativo record, e STMicroelectronics .



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia , che prosegue le contrattazioni con una discesa del 2,37%. Secondo gli analisti gli investitori sono spaventati dalla complessità e dalla portata economica del deal per rilevare Abertis.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap vola MARR (+4,53%) all'indomani dei conti. Denaro anche su Cairo Communication (+4,24%), Maire Tecnimont (+2,86%) e Salini Impregilo (+2,82%).



I più forti ribassi, invece, si verificano Acea , che ieri ha annunciato numeri in calo nel 2017.







© RIPRODUZIONE RISERVATA