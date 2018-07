Borse europee poco mosse. Male Londra

(Teleborsa) - Sui valori precedenti l'Europa, con gli operatori concentrati sul vertice Trump - Putin. "Credo sia un buon inizio" - ha dichiarato dopo due ore di colloquio il presidente degli Stati Uniti d'America.



Brutte notizie per l'area euro e per l'Italia, con l'FMI che ha tagliato le stime di crescita dell'economia.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'Oro lima lo 0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,49%, scendendo fino a 68,53 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.



Tra i listini europei ferma Francoforte mentre Londra registra un netto svantaggio dello 0,80% sulle preoccupazioni per la Brexit. Tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,36%.



Prevale la cautela a a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,32%.



Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,59 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,78 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 178.186, rispetto ai 209.032 precedenti.



Su 222 titoli trattati in Borsa, 97 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 107. Invariate le rimanenti 18 azioni.



In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+1,17%), telecomunicazioni (+1,00%) e assicurativo (+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori petrolifero (-1,54%), vendite al dettaglio (-1,07%) e materie prime (-1,04%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Italgas (+1,73%), Campari (+1,52%), Poste Italiane (+1,45%) e Leonardo (+1,40%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem, che ha archiviato la seduta con un -4,27%. In rosso Ferrari, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%. Spicca la prestazione negativa di ENI, che scende dell'1,39%.

Moncler scende dell'1,33%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Inwit (+4,73%), Brunello Cucinelli (+2,32%), EI Towers (+1,65%) e Technogym (+1,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su OVS, che ha archiviato la seduta con un -2,42%. Calo deciso per Maire Tecnimont, che segna un -2%. Sotto pressione Italmobiliare, con un forte ribasso dell'1,45%. Soffre El.En, che evidenzia una perdita dell'1,43%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA