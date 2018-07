Borse europee positive. Effetto Powell (Fed)

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee con gli investitori che seguiranno anche oggi l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell alla commissione Servizi finanziari della Camera. Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.?



Sul mercato dei cambi, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. In mattinata, è in arrivo dall'Eurostat la lettura definitiva dell'inflazione della zona euro di giugno. Tra le commodity, l'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,61 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a 218 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,47%.



Tra gli indici di Eurolandia ben impostata il Francoforte, che mostra un incremento dello 0,86%. Giornata moderatamente positiva anche per Londra +0,54% e Parigi +0,64%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,26%.



tecnologia (+1,92%), automotive (+1,48%) e sanitario (+0,82%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-0,86%) e media (-0,56%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,52%) che beneficia della chiusura in rialzo del Nasdaq, la vigilia.



Nel settore auto, toniche Fiat Chrysler (+1,91%), CNH Industrial (+1,89%). Corre anche Ferrari (+1,68%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche: Unicredit -1,63%, Banco BPM -1,12% e UBI Banca -0,84%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Reply (+2,43%), Brunello Cucinelli (+2,39%), Piaggio (+2,24%) e Datalogic (+1,76%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way, che continua la seduta con -3,46% su prese di profitto dopo la fiammata della vigilia su rumors circa la possibile aggregazione con la rivale Ei Towers.

© RIPRODUZIONE RISERVATA