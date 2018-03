Borse europee positive. In focus la Fed

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee che tentano un rimbalzo al forte calo della vigilia.



Sul sentiment degli investitori prevale la cautela. Sullo sfondo, infatti, c'è l'attesa per la riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che inizia oggi per concludersi domani. Il mercato ha già scontato un rialzo dei tassi. Importante è capire se quest'anno i rialzi saranno tre come annunciato lo scorso dicembre, o quattro come sospettato dagli analisti.



Gli investitori inoltre sono preoccupati per la guerra commerciale avviata dal presidente USA, Donald Trump e l'affaire Facebook, dopo che il titolo ha perso quota sulla piazza di Wall Street.



Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,234. Sul fronte macro, attenzione all'indice tedesco Zew, all'inflazione in Gran Bretagna e alll'aggiornamento sul sentiment dei consumatori dell'Eurozona.

L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.314,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,06%.



Si riduce di poco lo spread , che si porta a 137 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,96%.



Tra le principali Borse europee resistente Francoforte , che segna un piccolo aumento dello 0,28%. Londra avanza dello 0,33%. Si muove in modesto progresso Parigi , +0,34%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 22.707 punti.



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Petrolifero (+0,69%), Costruzioni (+0,66%) e Banche (+0,66%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Tecnologico (-0,55%) e Viaggi e intrattenimento (-0,42%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo le banche come BPER (+1,22%) e Banco BPM (+0,97%).



Tra i petroliferi, tonica Saipem (+0,92%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su CNH Industrial , che continua la seduta con -1,95% dopo le dimissioni dell'AD Tobin.



In calo anche STMicroelectronics , -0,67% in linea con i tech europei dopo il calo dei titoli accusato a Wall Street.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+2,25%), Banca Popolare di Sondrio (+1,38%), Ascopiave (+1,37%) e Italmobiliare (+1,31%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea , che ottiene -1,38%.

