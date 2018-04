Borse europee positive. La BCE non tocca i tassi

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, dopo che la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse e, il piano di Quantitative Easing fino a settembre, con la porta aperta a nuove proroghe.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,47%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a 116 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,75%.



Tra i mercati del Vecchio Continente composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,63%. Tonica Londra +0,62% seguita da Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,74%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1%.



In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,7 miliardi di euro, dai 2,68 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,31 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,93 miliardi.



225 sono le azioni scambiate: tra queste, 83 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 119 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 23 azioni del listino milanese.



In buona evidenza a Milano i comparti Petrolifero (+1,95%), Media (+1,35%) e Automotive (+1,34%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Mediaset, con un importante progresso del 2,44%.



In evidenza A2A, che mostra un fortissimo incremento del 2,13%.



Svetta Fiat Chrysler che segna un importante progresso del 2,03% grazie al trimestre record.



Vola ENI, con una marcata risalita del 2,02%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Generali, che ha terminato le contrattazioni a -0,59%.



Dimessa Fineco, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Ferragamo, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Farmafactoring (+2,42%), Saras (+2,33%), Credito Valtellinese (+2,20%) e Rai Way (+2,15%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su OVS, che ha archiviato la seduta a -3,18%.



Sessione nera per Geox, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.



In caduta libera Salini Impregilo, che affonda del 2,21%.



Pesante Banca Mediolanum, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.

