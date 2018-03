Borse europee positive. Milano piÃ¹ incerta

(Teleborsa) - Piazza Affari consolida ai guadagni a metà seduta in un'Europa complessivamente positiva dopo una serie di sessioni in rosso.



A favorire gli acquisti i segnali di distensione dal fronte geopolitico innescati dall'inattesa apertura della Corea del Nord. Dopo il meeting tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il Presidente cinese Xi Jinping sembra che Kim abbia in agenda un incontro con il Presidente della Corea del Sud e con il Presidente statunitense Donald Trump. Media nipponici parlano inoltre di un faccia a faccia a giugno con il Premier del Giappone Shinzo Abe.



Di un certo aiuto anche la revisione al rialzo del PIL USA, che conferma il buono stato di salute della prima economia al mondo.



Dal fronte macroeconomico, da segnalare i positivi dati sull'occupazione in Germania mentre nel Regno Unito la release finale del PIL ha confermato un rallentamento della crescita.



Sul valutario l'Euro / Dollaro USA è stabile a 1,233 mentre tra le commodities l'Oro continua a viaggiare a quota 1.325 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) scala le marce dopo i recenti rialzi sostenuti dall'ipotesi di un prolungamento dei tagli alla produzione. Da rilevare la crescita a sorpresa delle scorte di greggio USA.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,82%.



Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,72%. Londra avanza dello 0,35%, Parigi dello 0,6%.



Piazza Affari viaggia poco sopra la parità con un +0,11% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 24.599 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%), come il FTSE Italia Star (0,4%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediaset (+2,72%), Recordati (+2,11%), Pirelli & C (+1,90%) e CNH Industrial (+1,17%).

Quest'ultima beneficia dell'andamento positivo del comparto automotive europeo su voci di fusione tra Nissan e Renault.



Fari puntati su TIM, che oggi riunisce il CdA.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Exor, che continua la seduta con -1,18%.



Ancora vendite su STMicroelectronics -1,11% in una settimana nera per il tech.



Prese di profitto su Snam, Italgas e le altre utilities, ieri oggetto di forti acquisti.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Italmobiliare (+8,76%), Interpump (+4,28%) e Technogym (+4,14%), quest'ultima all'indomani del bilancio che ha visto migliorare utili e ricavi. Di grande aiuto anche alcune promozioni degli analisti.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che sta cedendo il 6%.







