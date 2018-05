Borse europee riflessive in avvio

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per le principali Borse del Vecchio Continente, mentre Piazza Affari registra un frazionale ribasso.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.313 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 70,11 dollari per barile in attesa di una decisione di Trump sul possibile ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran.



Lo Spread peggiora, toccando i 127 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,80%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte riporta una limatura dello 0,17%, Londra mostra un moderato aumento dello 0,28% mentre Parigi resta vicina alla parità (-0,15%).



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che apre la seduta con un leggero calo dello 0,33%.



Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Tra i peggiori della lista troviamo i comparti Materie prime (-0,68%), Banche (-0,56%) e Automotive (-0,47%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, Saipem (+2,11%), Moncler (+1,22%) e Mediobanca (+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che scivola dell'1,99% nonostante i risultati in crescita del 1° trimestre. Sotto pressione Ferragamo, con un forte ribasso dell'1,26% all'indomani dei conti. Soffre Unicredit, che evidenzia una perdita dell'1,24%. Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,95% nel giorno del CdA sui conti trimestrali.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, FILA (+4,11%) dopo aver acquisito Pacon, Fincantieri (+1,96%) che vede i risultati 2018 in linea con il piano industriale, Banca Farmafactoring (+1,06%) e Inwit (+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che arretra dell'1,28%. Preda dei venditori Credito Valtellinese, con un decremento dell'1,12%. Sottotono Datalogic che mostra una limatura dello 0,70%. Dimessa Tamburi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

