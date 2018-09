Borse europee senza direzione. Piazza Affari sopra la parità

(Teleborsa) - Prevale la cautela ad inizio seduta sui principali listini europei, che mostrano variazioni in linea con la parità. In mattinata, i mercati asiatici hanno chiuso in rosso sui timori di un'inasprimento della guerra commerciale tra USA e Cina. Chiusa la borsa americana. Negli Stati Uniti, infatti, oggi si festeggia il Labor Day, e Wall Street riaprirà i battenti domani 4 settembre.



Gli occhi degli investitori sono puntati sull'Italia, dopo che venerdì 31 agosto, a mercati chiusi, l'agenzia statunitense Fitch ha inviato il rating sul nostro Paese lasciandolo invariato a "BBB", ma abbassando l'outlook da stabile a negativo. Dunque un giudizio a metà, in attesa di risposte concrete da parte del nuovo governo. Gli investitori rimangono cauti e Piazza Affari avvia le contrattazioni viaggiando su livelli superiori alla parità.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.199,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,74 dollari per barile.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a 286 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,20%.



Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,21%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,40%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.



Variazione positiva per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 20.261 punti (+0,34%); sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 22.479 punti (+0,33%). Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%), come il FTSE Italia Star (0,1%).



In buona evidenza a Milano il comparto costruzioni, con un +0,53% sul precedente. Il settore beni per la casa, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata UBI Banca, che segna un forte rialzo dell'2,74%.



Bilancio positivo per Fiat Chrysler, che vanta un progresso dello 1,12%.



Sostanzialmente tonico Mediobanca, che registra una plusvalenza dello 1,57%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, che ottiene -1,64%.



Sottotono Luxottica che mostra una limatura dello 0,67%.



Dimessa Moncler, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri (+4,47%), Maire Tecnimont (+4,30%), Amplifon (+3,29%) e Salini Impregilo (+1,53%). In forte ribasso, invece, ASTM, che continua la seduta con -1,71%.



Sotto pressione Technogym, con un forte ribasso dell'1,57%.



Soffre Aeroporto di Bologna, che evidenzia una perdita dell'1,35%.



Juventus è invece il titolo peggiore, con un decremento del 2,45%.

