Borse europee timidamente positive

(Teleborsa) - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. L'oro sale a 1.212,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) inizia la giornata con guadagno frazionale dello 0,45%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 251 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,90%.



Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte registra un moderato aumento dello 0,40%, Londra mostra un progresso dello 0,26% mentre Parigi cresce dello 0,25%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.705 punti.



Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+1,07%), materie prime (+1,02%) e media (+0,70%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+2,00%) dopo i conti, UBI Banca (+1,95%), Saipem (+1,51%) e Fineco (+1,16%).



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, RCS (+2,10%), De'Longhi (+1,51%), Fincantieri (+1,48%) e Banca Farmafactoring (+1,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's -2,92%. Tentenna doBank, che cede lo 0,76%.

