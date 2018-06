Borse caute, a Milano corrono le utilities. Spread in calo

Piazza Affari poco mossa dopo un avvio sprint e un successivo scivolamento in territorio negativo a causa dell'intensificarsi delle vendite sul comparto bancario. Positive le altre Borse europee.



Prosegue la fase di ritirata dello spread, che arretra fino a 212 punti base (-18 punti base) complice il rientrato allarme caos politico. Giù anche il rendimento del Btp a 10 anni, che si posiziona al 2,53%.



Piazza Affari oscilla sui valori di ieri. Tra i best performers di Milano Italgas è maglia rosa con un +3,70% seguita da A2A (+3,15%) e Snam (+2,17%). Denaro anche su un altro titolo "difensivo", Campari (+2,04%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler, che cede il 2,61% mentre il mercato ragiona sul nuovo Piano Industriale e si interroga sul dopo Marchionne.



Sotto pressione le banche, in particolare Banco Bpm che accusa un calo dell'1,66%, Ubi Banca -1,55% e Bper -1,06%.

