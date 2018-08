Borse, Piazza Affari chiude in rialzo e svetta in Europa

Seduta in rialzo per la Borsa milanese che fa meglio degli altri listini europei, anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il Def.



Più in generale, i mercati hanno tratti vantaggio da un clima positivo a Wall Street, per effetto della ripresa dei colloqui Usa-Cina sul commercio.



Scende lo spread, attestandosi a 263 punti base, con un calo di 11 punti base, mentre il Btp decennale riporta un rendimento del 2,96%.



Tra le principali Borse europee seduta buona per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,43%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,34%, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,54%.



Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,53% sull'indice guida Ftse Mib. A Piazza Affari sale Saipem (+6,97%), grazie a due importanti contratti internazionali. Bene le banche con UBI Banca (+4,07%) ed Intesa Sanpaolo (+3,39%) e Poste Italiane (+3,17%).



In denaro Atlantia, che recupera un +2,5% dopo iribassi dei giorni scorsi seguito al crollo del ponte di Genova.



Fra i più forti ribassi si segnala Campari, che ha archiviato la seduta a -1,61%. Tentenna Moncler, con un modesto ribasso dello 0,97%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA