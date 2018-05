Brasile, Governo si accorda con autotrasportatori. Stop allo sciopero

(Teleborsa) - Il Brasile torna alla normalità dopo sette giorni di sciopero dei trasportatori che ha messo in ginocchio l'economia nazionale.



Il Governo concederà ai lavoratori del settore 60 giorni di sconti sul diesel e il permesso di non pagare il pedaggio autostradale in caso di viaggio senza carico.







© RIPRODUZIONE RISERVATA