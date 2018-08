Brexit, Carney: "uscita da UE senza accordo Ã¨ possibilitÃ  sgradevolmente alta"

(Teleborsa) - L'hard Brexit preoccupa la Bank of England. In una intervista alla BBC il Governatore della Banca Centrale inglese, Mark Carney, ha dichiarato che esiste una possibilità "sgradevolmente alta" che il Regno Unito esca dall'Unione Europea senza un accordo (cosiddetta "hard Brexit").



Secondo il numero uno dell'Istituto con sede a Threadneedle Street un mancato accordo potrebbe avere conseguenze negative come una fiammata dei prezzi al consumo e l'interruzione dell'attuale livello di attività economica.



I commenti di Carney giungono all'indomani della decisione della BoE di alzare i tassi di interesse portandoli ai massimi degli ultimi dieci anni, e nel giorno dell'incontro tra la Premier britannica Theresa May e il Presidente francese Emmanuel Macron.



A farne le spese è soprattutto la sterlina, caduta sotto la soglia psicologica di 1,30 dollari a 1,2982.

