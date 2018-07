Brexit, la minaccia di Trump:Â a rischio scambi con USA. Affondo della sterlina

(Teleborsa) - Il Piano Brexit ''ucciderà probabilmente'' ogni chance di un accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti. A lanciare l'avvertimento è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che critica la gestione dei negoziati con l'Ue del premier britannico Theresa May.



"Mi piace" il primo ministro inglese Theresa May, ma "non ha ascoltato i miei consigli" sulla Brexit, ha detto Trump in un'intervista al Sun.



L'inquilino della Casa Bianca sferra un altro duro colpo a May, quello di appoggiare Boris Johnson, come potenziale prossimo primo ministro britannico, che questa settimana ha lasciato il suo incarico da ministro degli Esteri. "Lui sarebbe un ottimo primo ministro".



Le parole di Trump entrano a gamba tesa nel dibattito sulla trattativa con Bruxelles con un immediato impatto negativo sulla sterlina. Il cable, infatti, è scivolato fino al bottom intraday di 1,3133 dollari per poi tornare a scambiare non lontano da quel livello.







