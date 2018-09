Brexit, May: non ci sarÃ  mai un secondo referendum

(Teleborsa) - La premier britannica Theresa May sostiene che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea a marzo mentre il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, assicura che l'accordo con l'Ue è ancora lontano.



"Se vogliamo raggiungere una conclusione positiva, così come il Regno Unito ha cambiato la sua posizione, anche l'Ue dovrà cambiare la sua posizione", ha detto la May in occasione del Vertice di Salisburgo, aggiungendo di essere "fiduciosa che con buona volontà e determinazione possiamo raggiungere un accordo che sia giusto per entrambe le parti".



La prima ministra inglese specifica poi che "non ci sarà mai un secondo referendum". "Voglio essere assolutamente chiara, questo governo non accetterà mai un secondo referendum. Ora chiedo alla leadership Labour di escludere un secondo referendum e smettere di tentare di frustrare il processo della Brexit".

