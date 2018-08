Brillante il comparto finanziario in Italia (+1,71%), si concentrano gli acquisti su Conafi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il settore finanziario italiano, che sorpassa l'indice EURO STOXX in lieve salita, con un guadagno di 2,12 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 378,35.



Intanto il FTSE Italia Financials guadagna l'1,71%, dopo un inizio di giornata a 11.684,85.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice finanziario, effervescente Intesa Sanpaolo, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%.



In primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 2,11%.



Decolla BPER, con un importante progresso del 2,10%.



Tra le mid-cap italiane, protagonista Banca Ifis, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,11%.



In evidenza Credito Valtellinese, che mostra un fortissimo incremento del 3,03%.



Svetta Anima Holding che segna un importante progresso del 2,67%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, brillante rialzo per Conafi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%.



Vola Mutuionline, con una marcata risalita del 3,78%.



Brilla Banca Sistema, con un forte incremento (+2,33%).

