Brillante il settore viaggi e intrattenimento (+1,68%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto viaggi e intrattenimento, che sorpassa l'EURO STOXX Travel & Leisure in lieve salita, con un guadagno di 0,84 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 200,16.



Intanto il FTSE Italia Travel & Leisure guadagna l'1,68%, dopo un inizio di giornata a 46.786,37.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brillante rialzo per Juventus Fc, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, bene S.S. Lazio, con un rialzo dell'1,10%.

