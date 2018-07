Brillante l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+2,27%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che sorpassa l'indice EURO STOXX in lieve salita, con un guadagno di 1,49 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 381,67.



Intanto il FTSE Italia Basic Materials guadagna il 2,27%, dopo un inizio di giornata a 43.502,65.



Tra i titoli del FTSE MIB, vigoroso rialzo per Tenaris, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%.



Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Intek, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,03%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA