Brillante l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+2,70%), notevole balzo in avanti per SOL

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che sorpassa l'indice EURO STOXX in lieve salita, con un guadagno di 0,92 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 380,8.



Intanto il FTSE Italia Basic Materials guadagna il 2,70%, dopo un inizio di giornata a 39.661,34.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice siderurgico, grande giornata per Tenaris, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,73%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ottima performance per SOL, che scambia in rialzo del 3,64%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, rialzo marcato per Aquafil, che tratta in utile dell'1,22% sui valori precedenti.



Sostanzialmente tonico Isagro, che registra una plusvalenza dello 0,52%.

