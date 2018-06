Brillante l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+4,36%), si concentrano gli acquisti su Tenaris (+5,11%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che sorpassa l'indice EURO STOXX, in lieve salita, con un guadagno di 2,59 punti.



Intanto il FTSE Italia Basic Materials ha guadagnato il 4,36%, dopo un inizio di giornata a 41035,4.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice siderurgico, grande giornata per Tenaris, che mette a segno un rialzo del 5,11%.

