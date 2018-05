Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) - Chiusura brillante per Piazza Affari che sovraperforma rispetto alle altre borse europee.



Le tensioni dei giorni scorso si placano con gli investitori che si sono dati agli acquisti sulla borsa milanese mentre guardano agli sviluppi politici in Italia. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con lo S&P-500 che avanza dell'1,02%.



Segno più per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dello 0,92%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.301,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,26%.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a 265 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte chiude in salita dello 0,93%. Ben impostata Londra che mostra un incremento dello 0,75%, e senza slancio Parigi che scivola dello 0,2%.



Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,09% sul FTSE MIB, invertendo la tendenza rispetto alla serie di cinque ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso.Sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share che termina gli scambi in salita del 2,07%.



In buona evidenza a Milano i comparti Utility (+3,19%), Automotive (+2,84%) e Chimico (+2,65%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Mediobanca che chiude con forte aumento del 7,06%. Decolla Fineco, con un importante progresso del 6,44%. In evidenza Poste Italiane che mostra un fortissimo incremento del 4,19%. Svetta UnipolSai che segna un importante progresso del 4,12% sulle ipotesi di un rafforzamento della controllante Unipol nel capitale della compagnia assicurativa. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su CNH Industrial che ha terminato le contrattazioni a -1,37%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Ifis (+9,58%), doBank (+8,89%), IGD (+5,71%) e Credem (+5,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Danieli, che ha chiuso a -1,72%. Piccola perdita per Sias che cede lo 0,9%.Tentenna Cattolica Assicurazioni che arretra dello 0,62%.

