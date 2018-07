Broadcom rileva CA Technologies. Il mercato non gradisce

(Teleborsa) - Destini opposti per Broadcom e CA Technology, le due società statunitensi al centro dell'ultima grande operazione di M&A (merger & acquisition, fusione e acquisizione) a Wall Street.



La big dei semiconduttori sta colando a picco sul Listino americano (-15%) dopo aver rivelato l'acquisizione di CA Technologies, che invece sta volando sul listino USA con un rialzo di oltre 18 punti percentuali.



Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di CA, che opera nel settore delle tecnologie per infrastrutture, riceveranno 44,50 dollari ad azione in contanti. Cifra, questa, che rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura dei titoli CA registrato la vigilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA