Broker positivi sul titolo Marr, nuovo rialzo del target price

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo MARR , che passa di mano in progresso dello 0,74%.



La società alimentare, dopo aver incassato un upgrade la vigilia, ottiene anche oggi una valutazione positiva. Gli analisti di Mediobanca hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 23,3 euro con giudizio "neutral". Ieri, gli esperti di Banca IMI avevano alzato il target a 27,8 euro reiterando la raccomandazione "Add".



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star , su base settimanale, si nota che la società alimentare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,14%, rispetto a -0,27% dell' indice dei titoli del segmento STAR ).



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,74 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,44. L'equilibrata forza rialzista di MARR è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,04.

