Brunello Cucinelli festeggia in Borsa i ricavi trimestrali e l'outlook

(Teleborsa) - Ottima performance per Brunello Cucinelli, che scambia in rialzo del 2,83% grazie ai dati sui ricavi trimestrali resi noti, la vigilia, a mercati chiusi.



Il primo trimestre 2018 si è chiuso con ricavi netti a 148,3 milioni di Euro, +9,1% a cambi correnti (+12,2% a cambi costanti) rispetto ai 136,0 milioni di Euro al 31 marzo 2017. Incremento delle vendite sia nei Mercati Internazionali, pari al +10,2%, sia nel Mercato

Italiano, in crescita del +4,4%. Fatturato in aumento in tutte le aree geografiche: Italia +4,4%, Europa +14,9%, Nord America +2,2% (incremento "high single digit" a cambi costanti), Greater China +31,2%, Resto del Mondo +5,3%. Crescita delle vendite in tutti i canali distributivi: retail +9,8%, monomarca wholesale +12,9%, multimarca wholesale +7,9%.



"Siamo molto molto soddisfatti del lavoro in questa prima parte dell'anno, visti i sell out in corso della Primavera Estate 2018, in considerazione dell'ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 e analizzando l'alta qualità delle vendite, siamo a confermarvi le nostre attese per un anno in crescita a due cifre sia del fatturato che dei profitti" - ha affermato Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del re del cachemire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Brunello Cucinelli è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,95.



