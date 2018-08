Brunello Cucinelli, risultati in crescita nel semestre

(Teleborsa) - Buoni i risultati del primo semestre 2018 di Brunello Cucinelli. I ricavi netti al 30 giugno 2018 raggiungono i 269,5 milioni di Euro, incrementando del +9,0% a cambi correnti (+11,9% a cambi costanti) rispetto ai 247,23 milioni di Euro al 30 giugno 2017. Tutte

le aree geografiche di riferimento e tutti i canali distributivi riportano fatturati in crescita.



L'EBITDA è pari a 46,2 milioni di euro, in crescita del +11,2% rispetto ai 41,6 milioni di Euro dell'EBITDA al 30 giugno 2017, con un miglioramento della marginalità dal 16,7% al 17,1%.



L'Utile Netto normalizzato al 30 giugno 2018, escludendo la stima del beneficio fiscale derivante dal c.d. "Patent Box", è pari a 23,8 milioni di Euro, in aumento del +19,7% rispetto ai 19,9 milioni di Euro riportati al 30 giugno 2017, con un tax rate che si attesta al 28,5%, rispetto un tax rate dello scorso semestre pari al 29,1%.



La posizione finanziaria netta scende a 44,0 milioni di euro rispetto ai 59,4 milioni di Euro del 30 giugno 2017.











© RIPRODUZIONE RISERVATA