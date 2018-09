BT, digital transformation per uno dei terminal container piÃ¹ trafficati d'Europa

(Teleborsa) - British Telecom completa una rete backbone wireless innovativa, sicura e resiliente per conto di DP World Antwerp per il suo Gateway di Anversa in Belgio, uno dei terminal per container più trafficati d'Europa.



L'innovativa soluzione è un punto fondamentale del processo di trasformazione digitale del terminal di DP World, che gestisce 2,5 milioni di container ogni anno, 3000 camion al giorno e quasi 950 navi all'anno.



La soluzione è progettata per fornire connettività sicura e resiliente non solo alle 900 persone che lavorano al Gateway di Anversa, ma anche per far fronte alle crescenti esigenze di dispositivi connessi. Questi aiuteranno DP World Anversa ad analizzare e ottimizzare i processi e le attività, come ad esempio il movimento dei veicoli vicino al terminal.





