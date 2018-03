Btp e Ctz indicizzati, tassi in calo

Rendimenti in calo all'asta odierna di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato un Btp a 5 anni indicizzato e Ctz con scadenza 30 marzo 2020.



Sul Btp indicizzato 0,10% sono stati assegnati 2,5 miliardi di euro a fronte di 3,99 miliardi richiesti con un rapporto di copertura di 1,60. Il rendimento lordo è negativo, pari a -0,43% in calo di due punti base rispetto al precedente collocamento.



Per il Ctz 24 mesi l'importo richiesto è stato pari a 3,87 miliardi mentre quello assegnato è stato di 2,93 miliardi. Rapporto di copertura 1,32. Il rendimento lordo è negativo, pari a -0,22% in calo di un punto base rispetto al precedente collocamento.











