Btp, rendimenti volano al top dal 2014 in ultima asta

Le recenti tensioni sul debito italiano alla luce dell'incertezza politica mandano in orbita i rendimenti dei BTP nell'ultima asta di titoli da Stato.



Il Tesoro ha assegnato 1,82 miliardi di BTP decennali, il cui rendimento è volato al 3%, in forte rialzo rispetto all'1,70% dell'asta precedente e ai massimi da maggio del 2014. Il rapporto di copertura è stato di 1,48.



Collocati inoltre 1,75 miliardi di Btp a cinque anni. Anche in questo caso il rendimento è volato al 2,32% dallo 0,56% del collocamento precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA