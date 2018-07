Buzzi Unicem maglia nera del FTSE MIB

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Buzzi Unicem, che passa di mano in perdita del 3,97%.



Il titolo già venduto nella prima parte della seduta risente delle valutazioni negative espresse dagli analisti di Equita sim che hanno declassato le azioni a "hold". Il target price è stato tagliato a 23 euro.



La tendenza ad una settimana della società attiva nel settore del cemento è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Buzzi Unicem mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,69.



