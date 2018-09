CAD IT, ok soci a fusione in CAD Srl

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT ha approvato il progetto di fusione "inversa" per incorporazione nella propria società interamente controllata CAD.



Il perfezionamento della fusione è previsto avverrà nel corso del quarto trimestre 2018.