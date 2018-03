Cairo corre in Borsa dopo i risultati

(Teleborsa) - Bilancio in crescita per Cairo Communication .



L'editore ha chiuso il 2017 con un utile netto di 52 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 21,5 milioni dell'esercizio precedente.



L'Ebit è passato da 51,5 a 102,7 milioni di euro, l'Ebitda da 85,6 a 168,8 milioni mentre i ricavi sono raddoppiati a 1,2 miliardi di euro.



Di grande aiuto RCS , che è entrata a fare parte dell'area di consolidamento nel corso del 2016, a partire dal 1 settembre 2016 (da rilevare che il bilancio del 2016 include solamente i risultati conseguiti da RCS nei quattro mesi settembre - dicembre 2016).



Proposto un dividendo di 0,10 euro per azione, pure in aumento rispetto agli 0,05 euro distribuiti nell'esercizio precedente.



Positiva la reazione degli investitori: le azioni Cairo stanno correndo sul listino milanese con un rialzo del 3,28% a 3,46 euro.







