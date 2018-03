Cairo, per La7 ascolti in crescita del 20% e ricavi attesi in crescendo

(Teleborsa) - Per La7 si attende un trimestre in forte crescita in termini di pubblicità. Lo ha detto l'editore Urbano Cairo, titolare della Cairo Communication e tramite questa dell'emittente televisiva, partecipando ad un evento a Piazza Affari.



Cairo ha affermato che gli ascolti di La7 sono cresciuti del 20% nei primi due mesi e mezzo dell'anno e questo avrà ricadute positive sui ricavi pubblicitari nel primo trimestre.



"La TV sta facendo numeri importanti nei primi due mesi e mezzo, non solo per motivi legati alle elezioni, perché La7 già prima stava facendo buoni ascolti", ha precisato l'editore, aggiungendo che il suo share sta crescendo progressivamente rispetto allo scorso anno quando "ci fu il cambio di mix e quindi una discontinuità forte".









