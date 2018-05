Calcio quotato, brilla il titolo Juventus

(Teleborsa) - In grande spolvero il titolo Juventus che guadagna a piazza Affari il 2,75%. La formazione torinese ha sconfitto nell'anticipo di sabato 5 maggio il Bologna e, complice il successivo pareggio del Napoli, si è portata ad un vantaggio di 6 punti proprio sui partenopei. A sole due giornate dal termine del campionato è ormai solo una formalità la conquista del settimo scudetto consecutivo.



Si complica invece la corsa della S.S.Lazio e il titolo ne risente, facendo segnare un -3,39%. Dopo il pareggio con l'Atalanta, per i biancocelesti sarà decisivo, ai fini dell'assegnazione di un posto in Champions League, lo scontro diretto dell'ultima giornata contro l'Inter.



Ipoteca il terzo posto invece l'A.S.Roma, con il titolo che fa segnare un rialzo dello 0,52%. La vittoria contro il Cagliari porta i giallorossi ad un passo dal garantirsi un posto in Champions anche per la prossima stagione, dopo l'exploit di quest'anno che ha visto la compagine capitolina in corsa fino alle semifinali dove è stata sconfitta dal Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATA