Calcio quotato, corre solo l'A.S. Roma

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sui titoli dell' A.S. Roma , unica società del calcio quotata a mostrare sensibili rialzi.



Il club giallorosso sta guadagnando a Piazza Affari il 3,39% a 0,579 euro con boom di volumi - ad ora sono passati di mano oltre 2,4 milioni di titoli a fronte degli 1,1 milioni della media giornaliera mensile - forte della vittoria sul Torino messa a segno nell'anticipo di venerdì sera che ha permesso alla società di consolidare il terzo posto in Campionato. Grande attesa per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League: domani all'Olimpico la squadra guidata da Eusebio Di Francesco tenterà di rimontare il 2-1 incassato contro lo Shakhtar Donetsk.



Poco sopra la parità la Juventus (+0,22%), che ieri ha superato l'Udinese portandosi in testa alla classifica a 71 punti, complice il pareggio del Napoli che ora è sotto di 1 punto.



Immobile la S.S. Lazio , che invece non è andata oltre il 2-2 contro il Cagliari, confermandosi comunque quarta.

