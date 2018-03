Calcio quotato, Juventus e Roma in rosso dopo sorteggi Champions League

(Teleborsa) - I sorteggi per i quarti di finale di Champions League non aiutano i titoli di Juventus e A.S. Roma .



Il club bianconero è sceso sui minimi in Borsa, segnando ora un calo dell'1,15% mentre la squadra capitolina sta cedendo 1 punto percentuale. Entrambe le società sono state poco favorite dalla sorte, dal momento che le urne hanno assegnato loro due club impegnativi: il Real Madrid alla Juventus e il Barcellona alla Roma.



Chi festeggia è invece la S.S. Lazio , che sta correndo a Piazza Affari con un guadagno del 3,7% dopo essersi guadagnata i quarti di finale in Europa League. La società biancoceleste affronterà il Salisburgo.

