Calcio quotato, Juventus, Lazio e Roma viaggiano sugli scudi

(Teleborsa) - Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa.



In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35%. I bianconeri, dopo la vittoria in rimonta contro l'Inter e la successiva sconfitta del Napoli secondo, si ritrovano di nuovo ad un passo dalla conquista del settimo scudetto consecutivo.



Particolarmente bene anche S.S. Lazio che viaggia in rialzo del 3,54%. La vittoria sul campo del Torino aggiunge forse un tassello decisivo alla corsa dei biancocelesti, sempre più vicini alla partecipazione alla prossima Champions League.



Entusiasmo anche in casa A.S. Roma , che in vista della semifinale di Champions prevista per mercoledì 2 maggio, fa segnare un +3,68%.

